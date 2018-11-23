Вещества могло бы хватить для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек, - британская полиция об отравлении в Солсбери

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинскую правду, об этом в интервью ВВС заявил офицер полиции Дин Хэйдон, который руководит расследованием отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипача.

Отмечается, что Хэйдон продемонстрировал точную копию флакона с ядовитым веществом.

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"Речь идет о контрафактной бутылочке с этикеткой Nina Ricci, которую британец Чарли Роули подобрал в парке в Солсбери в июне 2018 года. Он потом подарил его своей подруге Дон Стерджесс, считая, что в нем находятся духи.

Оба госпитализированы 30 июня с их дома в соседнем городке Эймсбери, но врачи не смогли спасти женщину. Роули выписали из больницы", - говорится в материале ВВС.

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"Как вы видите, по размеру бутылочка очень невелика. У нее был запаян колпачок, который и содержал вещество "Новичок". Нападавшие раскрыли контейнер, вставили дозатор, а затем сверху поместили разбрызгиватель", - пояснил офицер полиции.

По мнению британской полиции, флакон был специально сконструирован так, чтобы его можно было легко пронести через систему досмотра в аэропорту, а затем собрать и использовать без угрозы для здоровья исполнителей отравления.

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"Когда мы нашли бутылочку, там еще было значительное количество "Новичка", - сказал Хэйдон.

На уточняющий вопрос журналиста офицер ответил, что вещества могло бы хватить для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек.

"Сложно точно сказать, но, вероятно, несколько тысяч. Очень вероятно. Количество вещества в бутылочке и метод, которым ее нанесли на дом Скрипача, были абсолютно неразумными", - добавил глава расследования.

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