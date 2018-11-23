Враг за сутки осуществил 4 обстрела, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 4 раза прицельно открывали огонь по позициям украинских войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации осуществляли обстрелы оборонительных укреплений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское и Павлополь.

Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Вильный, а противотанковые управляемые ракеты - вблизи Луганского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Утром враг в течение 50 минут обстреливал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, - спикер Минобороны Праута. ВИДЕО

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

С начала суток враг огневой активности не проявлял.

По данным разведки, в течение 22 ноября двое оккупантов были ранены.