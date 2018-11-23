С начала 2018 года украинским детям выплачено 4 млрд гривен алиментов, - Петренко. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook.

"4 млрд гривен алиментов выплачено украинским детям благодаря работе команды Минюста в этом году. Это ровно в два раза больше, чем за этот же период в 2017 году. Очень красноречивое свидетельство, что наша кампания "ЧужихДітейНеБуває" работает", - написал он.

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Петренко отметил, что за каждой гривной - судьба украинских детей, о которых забыли горе-родители.

"Министерство юстиции не будет останавливаться на достигнутом. Наша задача, чтобы позорное явление долгов по уплате алиментов навсегда осталось в прошлом", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, 29 августа 2018 года вступила в силу норма закона о наложении дополнительных штрафов на сумму долга по алиментам.