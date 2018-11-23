Если позволят погода и финансы, то дорогу в родное село Степана Бандеры достроят в этом году, если нет - в следующем, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"На самом деле никаких проблем или сенсаций в этом нет. Мы восстанавливаем то, что не ремонтировалось годами. Даже не могу себе представить, чтобы правительство времен Януковича восстанавливало пути к достопримечательностям, которые связаны с героями Украины или проводниками национально-освободительного движения. Мы же это начали и будем продолжать", - сказал министр.

По его словам, подрядчик выполнил работы, но ему в полном объеме не оплатили средства.

"Надеюсь, в ближайшее время проблема будет решена, работы по строительству этой дороги возобновятся", - сказал Омелян, отметив, что на проект выделялись средства Таможенного эксперимента, областного бюджета, а также деньги из Дорожного фонда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бандера - один из моих героев!" - генерал армии Хорватии Желько Гласнович. ВИДЕО

По словам Омеляна, если будет физическая возможность завершить строительство дороги до конца текущего года, оно будет завершено.

"Это при условии, если позволит погода. Никто же не будет класть асфальт в снег. Если финансовая ситуация и погодные условия не позволят уложиться в срок до конца года, то да, завершение этого проекта перенесется на 2019 год. Но эту дорогу, как и многие другие по всей стране, мы сделаем", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осквернение могилы Бандеры - не случайность, у полиции есть понимание ситуации, - Климкин

Омелян подчеркнул, что сейчас проезд в село и к музейному комплексу обеспечен полностью.

Отметим, впервые Омелян заговорил о строительстве дороги в Старый Угринов 25 октября 2017 года, когда инициировал "срочное восстановление дороги к Бандере".

"Задача-минимум - капитально восстановить 4 км, а если успеем, то все 8 км пути в Старом Угринове. Мы должны помнить и быть со своими героями!" - написал тогда министр в Facebook. В декабре 2017-го министр посетовал, что строительство дороги так и не началось.

Позже завершение срочного проекта перенесли. Омелян заявил, что дорога к родному селу Степана Бандеры будет полностью отремонтирована до конца 2018 года.