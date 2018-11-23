В Верховной Раде сегодня будут задавать вопросы министрам и вспоминать жертв Голодомора

На заседании Верховной Рады в пятницу, 23 ноября, должен состояться час вопросов к правительству. Это предусмотрено повесткой дня заседания, обнародованной на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть проект закона об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи и проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Повесткой дня предусмотрено также заседание, посвященное памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Оно должно начаться в 15:00.

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Как известно, народные депутаты сегодня приняли Госбюджет на 2019 год и разошлись уже утром. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая утром 23 ноября вечернее заседание парламента, сказал: "Завтрашний день мы отменять не будем. Сегодня был большой напряженный день. Завтра будет день рассмотрения постановлений об отклонении принятых сегодня, и мы должны их рассмотреть, потому что, к сожалению, многие депутаты их зарегистрировали. Сейчас я объявляю вечернее пленарное заседание закрытым", – сказал спикер.

Он уточнил, что утреннее пленарное заседание в пятницу начнется в 10.00, но с согласия большинства будет сокращенным.

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