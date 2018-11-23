Бюджет на 2019 год депутаты принимали на пьяную голову, - нардеп Левченко

Внефракционный народный депутат Юрий Левченко пожаловался на "перегар" в сессионном зале парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины (№8265) Левченко отметил: "Для тех избирателей немногочисленных, которые, наверное, нас до сих пор еще смотрят или слушают, я хотел бы сообщить такую интересную вещь: зайдя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, – это прямо ощущение перегара в воздухе".

Он добавил, что "это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли".

"Такой Верховной Радой сейчас хотят голосовать Бюджет", – отметил Левченко и посетовал, что необходимо принимать "нормальные" законы вместо того, чтобы "в сессионном зале бухать просто банально".

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В свою очередь, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко напомнила депутатам, что в помещении парламента "запрещено употреблять алкогольные напитки, и в буфете они не продаются". "Поэтому я прошу на это обратить внимание", - сказала она.





