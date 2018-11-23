Днепр - единственный украинский город, где капитальный ремонт моста делают за счет муниципального бюджета, - Филатов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-служба Днепровской городской администрации "Новостям Днепра".

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В пресс-службе отмечают, что до начала капитального ремонта Центральный мост был в ужасном состоянии. Изношенные балки и металлические конструкции переправы могли вызвать настоящую катастрофу. Сейчас здесь заменили две несущие балки. Такой уровень сложности работ в мэрии Днепра называют уникальным для страны.

"До 25 декабря мы откроем две полосы моста. Сейчас уже видно, что проведена колоссальная работа. После этого, уже с наступлением тепла, будут финализированы работы. Также изготовят специальные плавсредства, которые позволят проводить работы снизу переправы. Хочется извиниться перед днепрянами за все проблемы с ремонтом. Однако мы будем единственной громадой в стране, где за всю историю независимости за счет исключительно городского бюджета провели капитальную реконструкцию моста", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время осмотра ремонта Центрального моста 22 ноября.

Мэр также отметил, что стоимость работ не изменится. Сейчас эта сумма составляет около 400 млн грн.

Как известно, договоренности с предыдущим подрядчиком расторгли из-за пренебрежения сроками и качеством работ. Филатов назвал это решение своей политической волей. Сейчас реконструкцией переправы занимается предприятие "Маст-Буд".

Подрядчик дает 50 лет гарантии на ремонт.

"За десять дней мы установим на второй части все плиты для столбов, восстановим бордюры и будем устанавливать перильные ограждения. Самая большая сложность сейчас - погода. В морозы мы не будем класть асфальт. Когда будет первое тепло после зимы - сразу зайдем на мост", - рассказал председатель координационно-технического совета ООО "Предприятие "Маст-Буд" Михаил Беккер.