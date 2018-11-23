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23.11.18 10:51

Порошенко открыто называет РФ агрессором и не разделяет политические высказывания Медведчука, - в АП назвали "недостойными" обвинения журналистов "Схем"

В Администрации президента опровергли утверждения журналистского расследовании проекта "Схемы" об общих бизнес-интересах Порошенко и Медведчука, заверив, что их встречи связаны исключительно с вопросом обмена пленными.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Администрации Президента.

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"Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнесов со Спецпредставителем СБУ по вопросам освобождения заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком. Обвинения по этому поводу считаем недостойным Вашей программы. Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых высказал недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этот вопроса", - говорится в сообщении.

"Президент Порошенко открыто называет Россию страной - агрессором и не разделяет идеи и политические высказывания Виктора Медведчука. Но Президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших пленников", - заявили в пресс-службе Администрации Президента.

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Как сообщалось ранее, журналисты "Схем" в течение 4 месяцев наблюдения выяснили, что кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук регулярно посещает Администрацию президента Украины, а накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний, Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в Администрации президента и дома у Порошенко в Козине.

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