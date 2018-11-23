В Страсбурге началась Неделя украинского кино, посвященная Сенцову. ФОТОрепортаж

В Страсбурге проходит неделя кино "Фокус на Украину", посвященный незаконно заключенному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Неделя украинского кино посвящена Олегу Сенцову, который заключен в России и на поддержку которого проходит глобальная кампания", – сказал на открытии мероприятия постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Первый показ ленты "Донбасc" режиссера Сергея Лозницы в престижном кинотеатре "Одиссей" вызвал живой интерес и собрал полный зал.
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В программу недели украинского кино также включены фильмы "Коли падають дерева" (Украина, Польша и Македония), "Стрімголов" (Украина), "Міф" (Украина) и "Брама" (Украина, США).
Кроме того, в пятницу в Совете Европы пройдет специальный показ фильма "Киборги".
Напомним, как сообщал ранее премьер-министр Владимир Гройсман, в 2018 году были презентованы 18 новых украинских фильмов, еще 72 фильма находятся в процессе создания.
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