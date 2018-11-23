Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019. ФОТОрепортаж

В начале утреннего заседания спикер объявил о выходе Иоффе, Бакулина и Дунаева из "Оппоблока", а также о том, что в Раде появилось межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За життя".

Затем нардепы со второй попытки решили, что будут работать до принятия Бюджета-2019.

Тем временем, стало известно, что Парубий подписал законы о растаможке "евроблях".

Затем нардепы повысили штрафы за вождение в пьяном виде. Теперь пьяное вождение будет караться штрафом в размере 17-34 тыс. грн.

Далее Рада выделила 50 млн грн на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК.

Затем Рада поддержала поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО. Затем, Рада отправила в отставку министра агрополитики и продовольствия Кутового, назначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов, а Оксану Маркарову - министром финансов Украины.

Тем временем, стало известно, кто из депутатов голосовал против курса Украины на ЕС и НАТО.

В итоге, 06:01 утра 23 ноября Рада проголосовала за Госбюджет-2019.

Ночное заседание Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Президент Петр Порошенко выступает с трибуны Верховной Рады, убеждая нардепов поддержать поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО.

Нардепы и члены правительства внимательно слушают Порошенко.

Ирину Фриз (БПП) поздравляют с назначением на должность министром по делам ветеранов. В частности, Фриз обнимает и фотографирется с ней представитель президента Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП). Своей очереди к новоназначенному министру ожидают Алексей Гончаренко (БПП), Александр Бригинец (БПП), Вадим Денисенко (БПП).

Ирина Фриз выступает перед парламентом.

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствует Фриз в своей команде.

Тем временем, на улице стемнело, а под куполом Рады кипит работа.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко обнимается с Иваном Кириленко ("Батькивщина").

Юрий Мороко ("Оппоблок", слева) фотографирует Владимира Гусака ("Оппоблок", справа).

Тем временем, парламентарии продолжают рассмотрение вопросов, связанных с Госбюджетом.

Перед нардепами выступает министр финансов Оксана Маркарова.

Несмотря на позднюю ночь нардепы пытаются слушать и задавать вопросы министру.

Чуть не лишившийся недавно неприкосновенности Станислав Березкин зевает ("Воля народа").

Тем временем, Владимир Мисик ("Видродження", справа) решил немного посидеть с закрытыми глазами, а его коллега Анатолий Динисенко (внефракционный) изо всех сил пытается глаза не закрывать.

Игорь Мосийчук (РПЛ, с палочкой), Татьяна Рычкова (БПП) и Руслан Князевич (БПП).

Татьяна Рычкова и Руслан Князевич.

Алексей Порошенко (БПП) увлечен своим телефоном, пока его коллеги Григорий Шверк (БПП) и Александр Дехтярчук(БПП) решили немного подремать.

Сектор НФ: Виктория Сюмар решила прилечь в рабочем кресле, а ее коллеги Юрий Береза и Андрей Тетерук увлечены своими гаджетами.

Мария Матиос (БПП).

Василий Яницкий (БПП, слева) обнимается с коллегой.

Тем временем,, Андрей Лозовый решил обнять главу своей фракции Олега Ляшко.

Книга "Трамп никогда не сдается" и чашка кофе на рабочем месте Лозового.

Олег Крышин (НФ) также обнимается с коллегой.

Нардепы слушают выступление премьера Гройсмана.

Тем временем нардепы из сектора БПП решили сделать синхронное селфи: Олег Недава (слева, в свитере).

Гройсман продолжает убеждать нардепов принять Госбюджет-2019.

Возможно, вдохновленный пламенной речью Гройсмана, Антон Киссе ("Видродження") решил проголосовать за себя и двух своих коллег.





Премьер Гройсман не скрывает радости принятию Госбюджета.

Первый вице-премьер Степан Кубив, радуясь принятому Госбюджету, целует главу Минфина Маркарову, пока Гройсман принимает поздравления от нардепов.

Гройсман благодарит парламентариев за Госбюджет.

Гройсман поздравляет Маркарову. За ними наблюдает Дмитрий Белоцерковец (БПП, стоит спиной).

Гройсман и глава фракции НФ Максим Бурбак.

После принятия Госбюджета парламентарии потянулись к выходу из сессионного зала.

Александр Кирш с шоколадкой и "Застольными беседами" Мартина Лютера.

Тем временем, в президиуме Рады продолжаются дискуссии. Спикер Андрей Парубий и глава фракции БПП Артур Герасимов общаются с коллегой.

К ним присоединяются и другие, в частности глава фракции "Оппоблок" Вадим Новинский (второй справа, с бородой) и Владимир Гусак ("Оппоблок", третий справа).

Парубий, потирая руки, покидает рабочее место.

Фото: Цензор.НЕТ.