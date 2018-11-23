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23.11.18 11:29

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019. ФОТОрепортаж

Вчера, 22 ноября, народные депутаты из-за рассмотрения Госбюджета-2019 работали в сессионном зале всю ночь до раннего утра 23 ноября.

В начале утреннего заседания спикер объявил о выходе Иоффе, Бакулина и Дунаева из "Оппоблока", а также о том, что в Раде появилось межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За життя".

Затем нардепы со второй попытки решили, что будут работать до принятия Бюджета-2019

Тем временем, стало известно, что Парубий подписал законы о растаможке "евроблях"

Затем нардепы повысили штрафы за вождение в пьяном виде. Теперь пьяное вождение будет караться штрафом в размере 17-34 тыс. грн.

Далее Рада выделила 50 млн грн на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК

Затем Рада поддержала поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО. Затем, Рада отправила в отставку министра агрополитики и продовольствия Кутовогоназначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов, а Оксану Маркарову - министром финансов Украины.

Тем временем, стало известно, кто из депутатов голосовал против курса Украины на ЕС и НАТО.

В итоге, 06:01 утра 23 ноября Рада проголосовала за Госбюджет-2019.

Ночное заседание Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 01

Президент Петр Порошенко выступает с трибуны Верховной Рады, убеждая нардепов поддержать поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 02

Нардепы и члены правительства внимательно слушают Порошенко.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 03

Ирину Фриз (БПП) поздравляют с назначением на должность министром по делам ветеранов. В частности, Фриз обнимает и фотографирется с ней представитель президента Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП). Своей очереди к новоназначенному министру ожидают Алексей Гончаренко (БПП), Александр Бригинец (БПП), Вадим Денисенко (БПП). 

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 04

Ирина Фриз выступает перед парламентом.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 05

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствует Фриз в своей команде.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 06

Тем временем, на улице стемнело, а под куполом Рады кипит работа.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 07

Первый вице-спикер Ирина Геращенко обнимается с Иваном Кириленко ("Батькивщина").

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 08

Юрий Мороко ("Оппоблок", слева) фотографирует Владимира Гусака ("Оппоблок", справа).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 09

Тем временем, парламентарии продолжают рассмотрение вопросов, связанных с Госбюджетом.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 10

Перед нардепами выступает министр финансов Оксана Маркарова.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 11

Несмотря на позднюю ночь нардепы пытаются слушать и задавать вопросы министру.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 12

Чуть не лишившийся недавно неприкосновенности Станислав Березкин  зевает ("Воля народа").

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 13

Тем временем, Владимир Мисик ("Видродження", справа) решил немного посидеть с закрытыми глазами, а его коллега Анатолий Динисенко (внефракционный) изо всех сил пытается глаза не закрывать.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 14

Игорь Мосийчук (РПЛ, с палочкой), Татьяна Рычкова (БПП) и Руслан Князевич (БПП).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 15

Татьяна Рычкова и Руслан Князевич.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 16

Алексей Порошенко (БПП) увлечен своим телефоном, пока его коллеги Григорий Шверк (БПП) и Александр Дехтярчук(БПП) решили немного подремать.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 17

Сектор НФ: Виктория Сюмар решила прилечь в рабочем кресле, а ее коллеги Юрий Береза и Андрей Тетерук увлечены своими гаджетами.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 18

Мария Матиос (БПП).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 19

Василий Яницкий (БПП, слева) обнимается с коллегой.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 20

Тем временем,, Андрей Лозовый решил обнять главу своей фракции Олега Ляшко.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 21

Книга "Трамп никогда не сдается" и чашка кофе на рабочем месте Лозового.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 22

Олег Крышин (НФ) также обнимается с коллегой.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 23

Нардепы слушают выступление премьера Гройсмана.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 24

Тем временем нардепы из сектора БПП решили сделать синхронное селфи: Олег Недава (слева, в свитере).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 25

Гройсман продолжает убеждать нардепов принять Госбюджет-2019.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 26

Возможно, вдохновленный пламенной речью Гройсмана, Антон Киссе ("Видродження") решил проголосовать за себя и двух своих коллег.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 27
Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 28

Премьер Гройсман не скрывает радости принятию Госбюджета.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 29

Первый вице-премьер Степан Кубив, радуясь принятому Госбюджету, целует главу Минфина Маркарову, пока Гройсман принимает поздравления от нардепов.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 30

Гройсман благодарит парламентариев за Госбюджет.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 31

Гройсман поздравляет Маркарову. За ними наблюдает Дмитрий Белоцерковец (БПП, стоит спиной).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 32

Гройсман и глава фракции НФ Максим Бурбак.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 33

После принятия Госбюджета парламентарии потянулись к выходу из сессионного зала.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 34

Александр Кирш с шоколадкой и "Застольными беседами" Мартина Лютера.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 35

Тем временем, в президиуме Рады продолжаются дискуссии. Спикер Андрей Парубий и глава фракции БПП Артур Герасимов общаются с коллегой.

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 36

К ним присоединяются и другие, в частности глава фракции "Оппоблок" Вадим Новинский (второй справа, с бородой) и Владимир Гусак ("Оппоблок", третий справа).

Спящие депутаты, голосующий за троих Киссе, радостный Гройсман и объятия Лозового с Ляшко: как Рада ночью принимала Госбюджет-2019 37

Парубий, потирая руки, покидает рабочее место.

Фото: Цензор.НЕТ.

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