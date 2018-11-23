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23.11.18 12:02

Электрокары освободили от НДС и акциза еще на 4 года, - глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Назаренко

Электромобили освободили от НДС и акциза до 2022 года.

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Об этом на своей странице в Фейсбуке написал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Свершилось! Поздравляю ВСЕХ! Электрокары освободили от НДС и акциза ещё на 4 года до 2022-го года!!!! Автомобилисты Украины показали: как можно добиваться своих целей БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ ДОРОГ И НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ! Огромная благодарность всем причастным! Народным депутатам Долженкову и Рябчину! Всем, кто отдал свои голоса против НДС на чистый воздух! Налоговому Комитету, Минфину и Мининфраструктуры! Всем, кто вчера и в эту ночь стоял под Верховной Радой, был в Комитетах и под Куполом!", - заявил он.

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Электрокары освободили от НДС и акциза еще на 4 года, - глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Назаренко 01

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