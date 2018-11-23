Предоставленное общественности право на участие в отборе и оценивании судей обязывает ее активно участвовать в соответствующих процедурах и сотрудничать с ВККС, - эксперты ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете экспертной группы ЕС "Отбор и оценивание судей в Украине" проекта ЕС "Право-Justice", который был представлен 23 ноября 2018 в Киеве.

Участие общественности в течение всего процесса является ключевым и никогда не происходило на таком уровне: общественности в лице ОСД предлагается представить выводы и информацию по каждому кандидату, активно участвовать в заседаниях ВККСУ и поднимать вопрос о доброчестности и профессиональной этике кандидата.

"Предоставленное общественности право на активное участие в процессе квалифоценивания влечет за собой обязательства надлежащим образом пользоваться этим правом и активно участвовать в процедуре отбора, осознавая свою ответственность", - отметил Георг Става, директор департамента Министерства юстиции Австрии, эксперт проекта ЕС "Право -Justice".

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Иными словами, полномочия, предоставленные представителям общественности относительно участия в отборе и оценивании судей, создают обязанность сотрудничать и принимать надлежащее участие.

"В других европейских странах критика и негативные предположения о квалификации судей в основном имеют место в "темных закоулках Интернета", воспринимаются менее серьезно, никогда не являются частью официальной процедуры, и, таким образом, способствуют росту недоверия к судебной власти", - добавляют эксперты.

В то же время европейские эксперты отметили, что члены ГРД должны воспринимать Высшую квалификационную комиссию судей как партнеров, участвовать в активной совместной работе.

"Восстановление доверия каждого партнера к процессу отбора требует общего подхода, а не "общественность против судебной власти", особенно учитывая, что у них одна цель - построить более профессиональную и честную судебную систему", - говорится в отчете.

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"Потому что когда гражданское общество говорит об ошибках, они должны говорить об общих ошибках, а не говорить о вине одной стороны. Отбор судей - это совместная работа всех сторон", - подчеркнул Георг Става.

Принцип сотрудничества, считают авторы документа, должен быть закреплен в законодательстве и применяться на практике как ключевой для успеха всех сторон. Членам ОСД следует считать себя независимыми экспертами, которые способствуют процессу восстановления судебной власти.