Встречи Путина и Медведчука "имеют место", - Песков

В Кремле заявили, что встречи президента РФ Владимира Путина и лидера организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука "имеют место". Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не знаю, насколько часто, но такие встречи имеют место. Контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место. Мне не известно детально о повестке дня этих встреч, но я знаю, что в данном случае Медведчук выполняет функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам (Трехсторонней контактной группы)", – сказал Песков.

По его словам, "благодаря усилиям Медведчука" проводились обмены пленными, и он "прилагает очень много усилий, чтобы дойти до формулы обмена пленными "всех на всех".

Как добавил Песков, не все в этом вопросе получается, и есть много трудностей, но работу эту Медведчук продолжает.

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На уточняющий вопрос о том, является ли Медведчук связующим звеном или коммуникатором между президентами Украины и РФ, Песков ответил: "Я не знаю, есть ли в этом потребность. На данном этапе. Я не знаю, есть ли необходимость в таком связующем звене. Вы знаете, что касается президента Украины, Владимир Владимирович (Путин, – ред.) говорил достаточно развернуто на пресс-конференции в Сингапуре, отвечая на соответствующий вопрос".

Напомним, 15 ноября Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе должна произойти смена власти в Украине.

"Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем (кто бы это ни был), мы, кстати, в любом случае будем уважать выбор украинского народа и будем работать со всеми, но (надеюсь), придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует. Нужно выполнять Минские соглашения", – подчеркнул президент РФ.

"Если придет другой человек, наверное, он учтет то, что происходит в настоящий момент. Сможет ли сделать какие-то усилия над собой действующий президент, изменит ли он свое отношение к этому, я тоже не знаю. Это надо у него спрашивать", – добавил Путин.

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Ранее журналисты программы "Схемы" рассказали о встречах президента Порошенко с лидером "Украинского выбора" Медведчуком. По данным журналистов, Виктор Медведчук регулярно посещает Администрацию президента Украины, а накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний, Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в Администрации президента и дома у Порошенко в Козине.

В АП подтвердили факт встреч Порошенко и Медведчука. Но опровергли предположение журналистов "Схем" о наличии у политиков общих бизнес-интересов. С Медведчуком Порошенко обсуждал только вопрос освобождения украинских пленных.