Задержаны 5 человек, организовавших нападение на главу ВККС Козьякова. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (НФ) Антон Геращенко .

"Сегодня утром, полицейские задержали группу из 5 негодяев, организовавших в прошлый четверг нападение на главу ВККС Сергея Козьякова. Это стало возможным благодаря слаженным и эффективным действиям полиции. А также благодаря тому, что в центре Киева с каждым годом становится все больше и больше видеокамер. Анализ видео с места преступления и позволил в деталях восстановить ход подготовки и реализации преступного плана", - написал он.

По словам Геращенко, два правонарушителя непосредственно организовывали нападение на Козьякова, еще двое прикрывали отход и еще один руководил этой "операцией".



Фото: Геращенко/Facebook

"Сами нападавшие особо не интересовались личностью своей жертвы. Им сказали что надо облить зелёнкой какого-то там депутата и заплатили несколько сотен долларов. Теперь за это придется ответить по всей строгости Закона", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные облили главу Высшей квалифкомиссии судей Козьякова зеленкой

Также Геращенко отметил, что открытым пока остается вопрос относительно заказчика и цели нападения: "Кто и с какой целью заказал нападение на главу Высшей Квалификационной Комиссии судей, ответственного за проведение самого важного конкурса в стране - выборов судей Антикоррупционого суда?"

"Думаю что мы скоро получим на это ответ", - резюмировал он .

Информацию о задержании подозреваемых в нападении на главу ВККС Сергея Козьякова также подтвердил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

"Подозреваемые в нападении на главу ВККС С.Козьякова, которого облили зеленкой неделю назад, задержаны @PoliceKyiv. Группа из 5 человек зарабатывала на таких заказах. Исполнителям это стоило всего $ 200. Ничто по сравнению с 7 годами тюрьмы по ч.2 ст.346 УК. Не беритесь за грязную работу!", - написала глава МВД.

Напомним, 16 ноября около 13:00 на выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова. Один из нападавших плеснул в лицо главе Комиссии зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись.



