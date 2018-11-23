Себестоимость украинского газа по бухгалтерии "Укргаздобычи" составляет 2094 грн за тысячу кубометров, - Тимошенко

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время Форума "Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного", который проходит сегодня в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что снижение цены на газ - это не популизм, а восстановление справедливости во всех ее измерениях.

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"Я знаю каждую цифру всех бухгалтерских отчетов НАК "Нафтогаза" и "Укргаздобычи" и основываю на них свои выводы. Себестоимость украинского газа с налогами, транспортировкой, с 30% прибыли, которые смогут обеспечить развитие газовой отрасли, по бухгалтерии "Укргаздобычи", составляет сегодня 2094 грн 61 коп.", - сообщила она.

Председатель партии возмутилась махинациям власти, которая продает людям газ по 8500 грн за тысячу кубометров: "Это 400% рентабельности. Покажите мне, где еще в мире есть хоть один бизнес, отрасль, где так издеваясь над народом, владельцы наших с вами газовых месторождений по 400% прибыли зарабатывают на бедности и горе украинцев!"