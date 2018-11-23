Членство Украины в Евросоюзе - это вопрос лет, а не десятилетий, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, когда Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

"Это не вопрос десятилетий, это вопрос лет", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу ВР безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко

Как сообщалось ранее, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту предварительно утвердить президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО.