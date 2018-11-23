СБУ провела обыск у руководителя территориального совета "Украинского выбора" во Львовской области Ростовцева

Львовская прокуратура провела обыск у руководителя местной ячейки организации "Украинский выбор - право народа" Олега Ростовцева. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Общественный совет при УСБУ во Львовской области.

Обыск, который проводился совместно с полицией и СБУ, был санкционирован судом в рамках уголовного расследования по факту разжигания национальной розни и ненависти, уточнили в совете.

Отмечается, что основанием стала "антиукраинская деятельность Ростовцева, который по заказу информационных агентств Российской Федерации готовит тенденциозные статьи антиукраинского содержания".

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Общественники также привели заголовки некоторых статей Ростовцева: "Гнилые корни русофобии в Украине. Ненависть к России: анализ и вывод журналиста Олега Ростовцева", "За убийством Шеремета видны уши бандеровских "ослов", "Победа Трампа – шок для украинских властей".

"Как утверждают наши источники в правоохранительных структурах, вывод экспертов однозначен – признаки разжигания межнациональной нетерпимости и вражды в антиукраинских статьях Ростовцева есть. А результаты обыска подтверждают его авторство. Ждем быстрого завершения досудебного расследования, передачу материалов в суд и справедливого приговора - от двух до пяти лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

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По словам председателя львовской ячейки партии "За жизнь" Инны Иваночко, обыск прошел без адвоката. Кроме того, защитнику Ростовцева не дали ознакомиться с материалами дела, заявила она в эфире телеканала "112 Украина".

"Господин Ростовцев не первый год занимается такой деятельностью, он журналист, он имеет право выражать свое мнение и взгляды. Он никогда не менял своих взглядов. Ему инкриминируют разжигание розни национальной общины. Я не понимаю каким образом это происходит, какую именно национальную общину имеют в виду... Адвокату необходимо ознакомиться с делом. Обыск состоялся без адвоката, ибо его не имели возможности уведомить. Обыск проводила районная прокуратура. Мы подключаем своих адвокатов и будем отслеживать это дело", – сказала Иваночко.

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