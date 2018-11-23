Представитель президента Павленко поедет на Синод Вселенского патриархата о предоставлении украинской церкви томоса

27-29 ноября заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета.

"27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации, едет в Стамбул-Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса", – сказал Порошенко.

"А в декабре мы соберем собор новой церкви", – добавил глава государства.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

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3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.