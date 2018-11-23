58 млн гривен в бюджете на 2019 год хватит на выплату субсидий, - Маркарова

В госбюджете-2019 предусмотрено 58 миллиардов гривен на субсидии, и этого достаточно для обеспечения всех, кто нуждается в такой помощи. Об этом министр финансов Оксана Маркарова заявила во время брифинга в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Запланирована общая цифра на субсидии – 58 миллиардов гривен, из которых 55 миллиардов – на стандартную программу субсидий... Стандартная программа будет финансироваться в полном объеме, чтобы обеспечить субсидии для всех, кто на них имеет право. Вторая программа начнется в пилотном режиме, и до конца года перейдем на полную монетизацию", – сказала она.

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По словам Маркаровой, таким образом программа субсидий будет расширена в плане инструментов и перехода к монетизации.

Министр финансов также отметила, что совместно с министерством соцполитики проводится верификация получателей субсидий.

"Наши и Министерства соцполитики финальные расчеты показывают, что та сумма, которая есть в государственном бюджете, достаточна для того, чтобы в 2019 году потребность в субсидиях была полностью обеспечена", – сказала она.

Как сообщалось, Верховная Рада около 6-ти часов утра 23 ноября приняла государственный бюджет Украины на 2019 год.

Президент Украины Петр Порошенко 12 ноября заявил, что не подпишет госбюджет-2019, если правительство не увеличит средства на субсидии и не усовершенствует систему их предоставления.

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Согласно подсчетам Госстата, сумма, которую государство тратит на субсидии, год от года становится все меньше. Но при этом средняя сумма помощи на оплату услуг ЖКХ растет. Так, в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.