В бюджете-2019 - новый рекорд расходов на оборону и безопасность Украины, - Бутусов. ТАБЛИЦА

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Новый рекорд расходов на оборону и безопасность в бюджете Украины 2019 года.

Расходы государства в сфере обороны и безопасности резко увеличились и не только перекрывают цифры инфляции, но и позволяют значительно нарастить финансирование всех силовых ведомств. Общая сумма по всем статьям на оборону и безопасность государства составляет в бюджете 2019 года 211 миллиардов 927 миллионов гривен.

Министерство обороны Украины, Главное управление разведки МО и Государственная специальная служба транспорта, подчиненная МО, получат 108 миллиардов 99 миллионов гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Важно отметить, что почти все эти средства будут предоставлены из общего фонда бюджета, то есть эти деньги будут наверняка получены в течение года. Из 108 миллиардов под государственные гарантии будет привлечено 2,75 миллиарда, а спецфонд, который военные должны сами себе заработать, составляет 1,35 миллиарда. То есть когда и как поступят 4,1 миллиарда - это вопрос, но на 104 миллиарда военные могут рассчитывать. Если перевести в доллары 108 миллиардов - это почти 4 миллиарда долларов. Министерство обороны получило самое большое увеличение финансирования в госбюджете по сравнению со всеми другими министерствами и ведомствами.

Расходы спецслужб: СБУ, Служба внешней разведки, Управление госохраны, Госспецсвязи -

15 миллиардов 952 миллиона гривен.

Расходы МВД, Национальной полиции, Государственной миграционной службы, Государственной службы чрезвычайных ситуаций: 61 миллиард 23 миллиона гривен.

Военные структуры МВД, которые в случае войны подчиняются МО, руководители которых назначаются и снимаются президентом:

Национальная гвардия - 12 миллиардов 894 миллиона гривен.

Государственная пограничная служба - 10 миллиардов 856 миллионов гривен.

Аппарат СНБО при Президенте Украины - 177 миллионов гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы сохранили страну. Кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" - захлебнулись", - Порошенко. ВИДЕО

Структуры безопасности и обороны получают в целом от граждан Украины 8 миллиардов долларов, если считать по курсу - вполне достаточная сумма для проведения многих важных реформ, в частности, материального обеспечения воинов, строительства военных баз и служебного жилья. Но потратить эти деньги эффективно можно будет, если разработать стратегию развития сил безопасности и обороны, оптимизировать структуру, перестать плодить новые административно-хозяйственные единицы, внедрить проектный менеджмент и обучить ответственных лиц правильно готовить проекты. Огромные средства требуют огромной ответственности. В целом, 2019-й год станет благоприятным для всех силовых структур в плане бюджета. Спасибо правительству, парламенту и профильному комитету за эти важные решения. Государство значительно усиливается, что не может не радовать. Теперь необходимо эффективное планирование расходов всех этих ведомств".

Таблица создана ко второму чтению комитетом ВР по обороне и безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по нацбезопасности заслушал отчет об использовании бюджетных средств сектором обороны. ВИДЕО