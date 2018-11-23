Полицейские задержали киевлянина со штык-ножом. ФОТО

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В столичную полицию поступил рапорт работника полиции о том, что на улице Бальзака неизвестный пытался продать холодное оружие. Прибыв на вызов, полицейские установили мужчину, у которого обнаружили штык-нож. По словам 53-летнего киевлянина, он в Интернете разместил объявление о продаже. Ему позвонил покупатель и договорился о встрече, на которую пришел сотрудник полиции. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. Полицейские выясняют происхождение штык-ножа", - говорится в сообщении.

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