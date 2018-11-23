От визитов Путина Крым российским не станет, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права", - сказал Порошенко журналистам в пятницу в Киеве после встречи с президентом Словакии Андреем Киской, комментируя посещение оккупированного Крыма президентом РФ в пятницу.
"От этих визитов Крым российским не станет", - добавил он.
Президент сообщил, что поручил министерству иностранных дел Украины соответствующим образом отреагировать на такое нарушение Россией международного права.
Порошенко в очередной раз отметил, что Крым был и остается украинским, а действия российского руководства демонстрируют игнорирование международного права.