Мы сегодня защищаемся от потомков тех, кто организовал голодоморы, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом говорится в обращении Президента Петра Порошенко к украинскому народу и украинцам в мире в связи с Днем памяти жертв голодоморов.

"Завтра - День памяти жертв голодоморов... Этот день заставляет нас в который раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее - нелюдями против людей. Голодомор 1932-1933 годов, голодоморы 1921-1922 и 1946-1947 годов, политические репрессии, депортации - далеко не полный перечень преступлений, совершенных тоталитарным коммунистическим режимом на украинских землях. Во имя сохранения Украины мы должны всегда об этом помнить", - сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но необходимая правда стала широко известна, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку.

"Это нужно сегодня нам - тем, кто защищает от российской агрессии свою территорию и демократические ценности. Защищает от потомков тех, кто как раз и организовал те преступления против нашего народа. От страны, где сегодня оправдывают Сталина и его соратников. Это нужно мировому сообществу сегодня и в будущем — для того, чтобы распознать зло и никогда больше не допустить преступлений против человечества", — подчеркнул Президент.

Он призывал всех украинцев в мире в День памяти жертв голодоморов зажечь свечу и почтить минутой молчания миллионы погибших.

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