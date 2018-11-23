Госархстройинспекция внедряет реформы и борется со "строительной мафией", - глава ГАСИ Кудрявцев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом сообщила пресс-служба ГАСИ Украины.

"Уже сегодня "Прозора ДАБІ" представляет собой открытую систему рассмотрения разрешительных документов по объектам строительства со значительным - СС3, классом последствий, а также за счет подключения территориальных органов ГАСИ к электронному сервису, средним - СС2, классом. Кроме того, онлайн-платформа содержит график проведения инспекционных мероприятий в строительстве", - сообщили в Госархстройинспекции.

А также подчеркнули, что работа онлайн-платформы способствует понятным срокам рассмотрения документации, отсутствию злоупотреблений со стороны должностных лиц, снижает коррупционные риски, а еще исключает безосновательные отказы.

Еще одним шагом в реформах строительства председатель ГАСИ Алексей Кудрявцев считает совершенствование процесса децентрализации.

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Как отметил Кудрявцев, сейчас 100 общин в Украине самостоятельно выполняют функции государственного архитектурно-строительного контроля, которые они получили в рамках реформы децентрализации, но не все они реализуют соответствующие полномочия на качественном уровне, а несколько вообще выразили нежелание и неспособность их выполнять.

По его словам, важно, что в ближайшее время объединенные территориальные общины все же получат право самостоятельно принимать решения - в дальнейшем продолжить выполнять функции государственного архитектурно-строительного контроля или вернуть их государству. Верховная Рада Украины в первом чтении уже поддержала соответствующий законопроект №7266-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" о передаче, прекращении или временнм приостановлении полномочий органов государственного архитектурно-строительного контроля.

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Одной из проблем отрасли Кудрявцев видит строительную мафию, которая годами контролировала коррупционные потоки по всей территории страны, а сейчас из-за реформы теряет источник миллиардных прибылей.

По словам председателя Госархстройинспекции, именно такие застройщики саботируют инициативы ГАСИ, оказывают давление на ее руководителя, распространяют недостоверную информацию о программах развития строительства и тех, кто их внедряет.

Кудрявцев сообщил, что лица, не готовые к изменениям, устроили против него грязную информационную атаку с целью профессиональной дискредитации, что в народе называется "черным пиаром". По его словам, сомнительные веб-сайты публикуют откровенно заказные материалы, в которых выдвигают ряд обвинений против него - от коррупции до подделки диплома об образовании, но это лишь "предсмертные судороги" коррупционеров.

"Мы на правильном пути и не сойдем с него, пока не завершим реализацию реформы в области строительства и не уничтожим коррупцию! Следующим шагом станет внедрение электронного кабинета застройщика на законодательном уровне", - подчеркнул Кудрявцев.

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