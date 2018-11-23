Двое наших воинов получили ранения с начала суток. Враг 7 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.

Неподалеку Троицкого оккупанты применил по нашим опорных пунктах минометы калибра 120 мм, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты. Также в этом районе фиксировались выстрела из ПТРД.

В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой".

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