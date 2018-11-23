Задержаны подозреваемые в организации и исполнении покушения на убийство херсонского агробизнесмена, - Аброськин. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он отметил: "10 ноября 2018 вечером на 66 км трассы "Херсон-Феодосия-Керчь" Скадовского района Херсонщины неизвестные на "Лексусе" с номерами- "евробляхами" совершили покушение на убийство директора агропредприятия "УШБА", депутата Херсонского областного совета VI созыва (2007- 2012) - расстреляли из автоматического оружия автомобиль, на котором он двигался вместе со своим охранником.

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Предприниматель получил тяжелое ранение в спину.

Благодаря целому комплексу розыскных и следственных действий полицейские Херсонщины установили всех участников совершенного преступления и вчера в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками полиции, одновременно в Киеве и Житомирской области, были задержаны непосредственный исполнитель и заказчик.

Спасибо работникам полиции Херсонщины за раскрытие тяжкого преступления, установления и задержания всех причастных, от исполнителя, пособий к заказчику.

Кстати, большинство преступников при совершении заказных убийств, разбойных нападений, краж используют "евробляхи".



