Агентство по возвращению активов объявило конкурс на управление резиденцией "Межигорье"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"АРМА приглашает потенциальных управителей принять участие в отборе лиц, которые могут предоставлять услуги управления активами в виде недвижимого и движимого имущества, расположенного в с.Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области (резиденция "Межигорье"), которые переданы в управление АРМА на основании постановлений Печерского районного суда г.Киева", - говорится в сообщении.

Тем, кто хочет принять участие в конкурсе, необходимо до 12 декабря 2018 года включительно подать ряд документов: заявление о согласии принять участие в отборе лиц, которые могут предоставлять услуги управления "Межигорьем"; программу управления активами, в которой должны быть обязательно отображены мероприятия, источники получения и прогнозируемый размер доходов от управления активами, расчет расходов управителя в связи с управлением активами, платы (вознаграждения) управителя в процентах от доходов от использования активов и размер поступлений от управления активами в госбюджет, информацию и сведения о соответствии квалификационным критериям, документы о соответствии квалификационным критериям.

Всю информацию, документы, материалы и сведения необходимо направлять на бумажных носителях в адрес АРМА - 01001, г.Киев, ул.Бориса Гринченко, 1, а также их копии, изготовленные путем сканирования, - по электронному адресу: info@arma.gov.ua. Конечной датой подачи документов является дата поступления отсканированных копий документов по электронному адресу, предупредили в АРМА.

Как сообщалось, в июле 2018 года стало известно, что Печерский райсуд Киева передал арестованное имущество резиденции "Межигорье" в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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