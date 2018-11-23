Начата выплата госпомощи украинским политзаключенным в России, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

По результатам первого заседания Комиссии по выплате помощи лицам лишенным личной свободы были подготовлены все необходимые документы и переданы в Государственную казначейскую службу для проведения необходимых расчетов. Благодаря чему уже 4 человека получили государственную помощь в размере 100 тыс. гривен.

"21 ноября 2018 состоялось очередное заседание Комиссии и принято положительное решение по 11 кейсов", - говорится в сообщении.

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В связи с тем, что кандидатами на получение помощи, вместе с необходимыми документами, были поданы заявления с просьбой о неразглашении их персональных данных, из-за опасений возможного преследования или дополнительных репрессий со стороны оккупационных властей, Комиссией принято решение о проведении закрытых заседаний и неразглашении сведений о конкретных лицах, которые получают помощь.

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