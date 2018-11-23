"Четвертый день рождения за решеткой": 26 ноября в Киеве пройдут акции в поддержку Кольченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет представительница медийной инициативы за права человека (МИПЧ), активистка Мария Томак. Она приглашает посетить два события.

"В этот день Комитет солидарности организует два события - акцию днем, в 13.00 на Контрактовой и кинопоказ вечером в 19.00 в Крымском доме", написала она.

Первое событие-акция называется "Еда вместо тюрем 2.0".

"В этом году (как и в 2016-м) мы будем раздавать еду в формате "Еда вместо бомб" (англ. Food not bombs). Опять - под лозунгом "Еда вместо тюрем и репрессий". В течение лет, которые Саша проводит в неволе, этот лозунг становится все более актуальным - задерживают активистов в Крыму, репрессируют анархистов и оппозиционеров в РФ, на активистов в Украине охотятся ультраправые при полном попустительстве властей и полиции. Стоит ли говорить: если бы вместо репрессий ресурсы направляли на еду для нуждающихся, мир был бы немножечко лучше?", - говорится на странице события в Facebook.

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А вечером в этот же день в Крымском доме состоится показ документального фильма "Девчата "Золотого Рассвета"" режиссера Ховарда Бюстнеса.

""Девчата "Золотого Рассвета"" - лента, которую можно назвать современным антифашистским кино. Фильм об угрозе ненависти, нетерпимости и неонацизма, а еще - о лицемерии и насилии. Саша Кольченко не просто противник оккупации Крыма, он - анархист и антифашист и выступает против расизма, ксенофобии, неравенства. Это взгляды, с которыми он выходил на уличные акции до и во время оккупации Крыма, с ними же четыре с половиной года сидит за кремлевскими решеткой, поэтому мы считаем, что о них стоит говорить в День рождения Тундры.

После показа состоится также обсуждение ситуации Александра Кольченко и других украинских политзаключенных в российских тюрьмах. Среди приглашенных гостей - мать Александра Лариса Кольченко, активисты и активистки "Комитета солидарности", Наталья Каплан - двоюродная сестра Олега Сенцова", - говорится на странице события в Facebook..

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