"Однозначно, это неправильное решение", - Кличко об открытии фастфуда в Доме профсоюзов

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире радио НВ



"Однозначно, это неправильное решение. Когда у нас нет музея Революции достоинства, когда еще раны очень свежие, открывать ресторан в месте, где происходили такие события, где люди отдали жизнь, чтобы мы жили в европейской стране, – это неправильное решение", – сказал Кличко.



Он добавил, что понимает эмоции людей, которые вышли с протестом против открытия подобного заведения.



В пресс-службе Киевской городской государственной администрации отметили, что Дом профсоюзов не относится к коммунальной собственности столицы, а является собственностью Федерации профсоюзов Украины.



Столичный Дом профсоюзов загорелся в ночь на 19 февраля 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание, которое активисты использовали как штаб сопротивления, штурмовало спецподразделение СБУ "Альфа". По данным Генпрокуратуры Украины, майдановцы, защищаясь, применяли бутылки с горючей смесью, из-за чего произошло возгорание. Погибли два человека.



Обновленный фасад открыли 30 мая 2018 года.



21 ноября, в годовщину начала Революции достоинства, в Доме профсоюзов в Киеве открыли фастфуд KFC. Вечером активисты разрисовали заведение надписями "Здесь умерли люди" и "Где ваше достоинство?", а также принесли покрышки. В праворадикальном движении С14 заявили о задержании семи их представителей.



В полиции проинформировали, что у Дома профсоюзов задержали шестерых участников протестной акции. После дачи объяснений всех отпустили.