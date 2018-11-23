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23.11.18 21:47

Украина готовит проект резолюции для Генассамблеи ООН о милитаризации Россией Черного и Азовского морей, - Зеленко

Украина готовит на декабрь проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций о милитаризации Российской Федерацией Черного и Азовского морей.

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

В частности, она рассказала о подготовке Украиной проекта резолюции для Генассамблеи ООН по милитаризации Черноморского региона и Азовского моря.

"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос не рассматривается в комитете", - заявила Зеленко.

Отметим, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре этого года должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.

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