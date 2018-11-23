Самолет Ан-2 украли из ангара на Полтавщине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что его самолет, а также 6 комплектов навесного оборудования к нему и неисправный двигатель исчезли из ангара, который он арендовал в селе Божковское.

По предварительным данным, неизвестные распилили самолет на металл непосредственно в ангаре. Сумма ущерба составляет более 1 млн гривен.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).