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23.11.18 23:00

В Польше открыли дело за трезубец на автомобиле украинца

Полиция Перемышля начала расследование из-за наклейки с гербом Украины на автомобиле преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого.

В Польше открыли дело за трезубец на автомобиле украинца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП .

17 ноября житель Перемышля Томаш заблокировал автомобиль Кульчицкого и вызвал полицию из-за наклейки с изображением трезубца на заднем бампере.

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Обвинение заключалось в том, что трезубец был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном.

Полиция на месте зарегистрировала заявление Томаша о подозрении на совершение преступления по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Польши. Кульчицкого допросили в качестве свидетеля. Наклейку с автомобиля он все же снял. Полиция начала официальное расследование дела".

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