Голодомор был умышленной попыткой покорить украинский народ, - Госдепартамент США

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.
"Варварский захват Советским Союзом украинских земель и урожая был совершен умышленно в политических целях покорить украинский народ", - говорится в специальном заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хизер Нойерт к 85-й годовщине Голодомора в Украине.
По словам внешнеполитического ведомства США, сейчас Россия снова пытается уничтожить идентичность и западные устремления народа Украины. В результате этой агрессии погибло уже более 10 тыс. украинцев.
"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинского народа выбирать свой собственный путь", - заявили в Госдепе.