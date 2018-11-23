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23.11.18 23:19

Голодомор был умышленной попыткой покорить украинский народ, - Госдепартамент США

В Госдепартаменте США назвали Голодомор в Украине 1932-1933 гг. самым жестоким преступлением коммунизма.

госдепартамент,госдеп

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

"Варварский захват Советским Союзом украинских земель и урожая был совершен умышленно в политических целях покорить украинский народ", - говорится в специальном заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хизер Нойерт к 85-й годовщине Голодомора в Украине.

По словам внешнеполитического ведомства США, сейчас Россия снова пытается уничтожить идентичность и западные устремления народа Украины. В результате этой агрессии погибло уже более 10 тыс. украинцев.

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"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинского народа выбирать свой собственный путь", - заявили в Госдепе.

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