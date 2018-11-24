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24.11.18 00:00

Порошенко уволил Фищука с должности главы Черновицкой ОГА

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Освободить Фищука Александра Георгиевича от должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указепрезидента.

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Другим своим указом Порошенко наградил Фищука орденом "За заслуги" III степени, за "весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черновицкой области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм".

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