Порошенко уволил Фищука с должности главы Черновицкой ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Освободить Фищука Александра Георгиевича от должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указепрезидента.

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Другим своим указом Порошенко наградил Фищука орденом "За заслуги" III степени, за "весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черновицкой области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм".