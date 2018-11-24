Где Лавров - там война, - украинская диаспора Португалии провела акцию протеста против визита главы МИД РФ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня представители украинской и грузинской общин собрались напротив Лиссабонского аэропорта, чтобы "встретить" министра МИД Московии Лаврова, который прибыл в Португалию с официальным визитом", - сообщил председатель Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха.

Активисты развернули плакат с надписью: "Где появляется Лавров - начинается война!".

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"Таким образом, украинцы хотят предупредить португальцев относительно истинных намерений агрессивной политики Московии. В аппетитах которой не только соседние страны, но и "Русский мир" от Атлантики до Владивостока ", - отметил активист.

Напоминаем, это первый за последние 10 лет визит главы МИД РФ в Португалию.

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