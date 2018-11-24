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24.11.18 00:42

Где Лавров - там война, - украинская диаспора Португалии провела акцию протеста против визита главы МИД РФ. ФОТО

Украинцы Португалии встретили главу МИД РФ Лаврова акцией протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Где Лавров - там война, - украинская диаспора Португалии провела акцию протеста против визита главы МИД РФ 01

"Сегодня представители украинской и грузинской общин собрались напротив Лиссабонского аэропорта, чтобы "встретить" министра МИД Московии Лаврова, который прибыл в Португалию с официальным визитом", - сообщил председатель Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха.

Активисты развернули плакат с надписью: "Где появляется Лавров - начинается война!".

Где Лавров - там война, - украинская диаспора Португалии провела акцию протеста против визита главы МИД РФ 02

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"Таким образом, украинцы хотят предупредить португальцев относительно истинных намерений агрессивной политики Московии. В аппетитах которой не только соседние страны, но и "Русский мир" от Атлантики до Владивостока ", - отметил активист.

Где Лавров - там война, - украинская диаспора Португалии провела акцию протеста против визита главы МИД РФ 03

Напоминаем, это первый за последние 10 лет визит главы МИД РФ в Португалию.

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