МВД рассматривает вопрос изменения требований к фотографиям на документы с учетом религиозных убеждений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что длительное время в МВД поступали многочисленные обращения по проблемным вопросам, с которыми сталкиваются представители разных вероисповеданий. Среди прочего речь шла о фото для различных документов.

Сейчас, согласно действующему стандарту, фотографироваться на паспорт и другие документы в головном уборе - запрещено.

"Мы должны сделать все, чтобы предоставить возможность лицам, принадлежащим к различным религиозным течениям и конфессиям, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Решение этого вопроса в масштабах Украины лежит исключительно в плоскости изменения стандартов", - отметила заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк добавил, что МВД вместе с ГМС настроены на разрешение проблемы. По его словам, единственным путем ее решения является изменение стандарта.

МВД и ГМС обратились в ГП "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" с просьбой пересмотреть стандарты фотографирования на документы - этот вопрос уже включен в план работы института.

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