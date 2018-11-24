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24.11.18 08:09

За сутки наемники РФ совершили 11 обстрелов, ранены двое воинов, двое террористов уничтожены, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…В результате боевых действий, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.

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"Из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вильный. Опорные пункты наших войск у Троицкого противник подверг огневому воздействию противотанковыми управляемыми ракетами и 120 мм минометами", – добавили в штабе ООС.

"Сначала текущих суток противник один раз обстрелял оборонительные укрепления наших войск вблизи Крымского. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, двое боевиков НВФ уничтожены, еще один получил ранение.

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