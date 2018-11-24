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24.11.18 09:07

ВМС США разрабатывают гиперзвуковое оружие для сдерживания РФ

Американские военно-морские силы начали разработку малых гиперзвуковых ядерных ракет, которыми будут вооружаться корабли и подразделения ВМС и которые должны парировать угрозу от подобных российских разработок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает Институт ВМС США.

Вице-адмирал ВМС США Джон Вулф заявил, что ВМС занялись разработкой этих ракет, так как каждый род войск американской армии должен быть вооружен гиперзвуковым оружием, с помощью которого сможет нанести удар по любой точке планеты самое большее в течение часа.

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Так, ВМС США для этой цели разрабатывают гиперзвуковой снаряд и ускоритель для него, которым будут вооружены как подводные лодки, так и корабли.

Вулф отметил, что для программы ВМС по стратегическим системам предоставлено финансирование, которое для начала позволит разработать, создать и разместить небольшое количество малых боеголовок "76-2", которые "будут прямым противодействием на то, что Россия считает, что у нее уже есть, чего у нас нет".

В апреле Военно-воздушные силы США заключили договор с компанией-производителем вооружения Lockheed Martin о создании гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия, выделив на это 928 миллионов долларов. Таким образом, Соединенные Штаты решили догнать Россию и Китай, которые достигли значительного прогресса в разработке таких ракет.

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Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайт заявил, что Америке сегодня ничего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае. Как пояснил военный, гиперзвуковая ракета - это система, которая сначала ведет себя как баллистическая, и вам кажется, что это баллистическая ракета, но затем она меняет траекторию и напоминает уже больше крылатую ракету или самолет.

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Еще раньше заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Пол Сельва подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили техническое преимущество в разработке гиперзвукового оружия в отличие от России и Китая. По его словам, в Китае работа над разработкой такого оружия превратилась в национальную программу, куда правительство готово вкладывать от десятков до сотен миллиардов долларов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил о том, что в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. По словам Путина, новая ракета имеет неограниченный радиус действия и "непредсказуемую траекторию полета".

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