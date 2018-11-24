Airport Vienna Consulting оценит перспективы строительства аэропорта в Днепре, - Ярославский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".

Как известно, в Государственном бюджете-2019 предусмотрено 200 млн грн на проектирование аэропорта в Днепровской области. Ранее Александр Ярославский неоднократно подтверждал свою готовность принять участие в проекте создания новых "воздушных ворот Днепра", оценивая инвестиции в $60-70 млн, а сроки выполнения работ в 2-3 года при условии использования уже существующей городской инфраструктуры авиасообщения.

По информации пресс-службы DCH Александра Ярославского, итогом обсуждения стало решение провести профессиональную экспертизу возможных вариантов реализации проекта с привлечением зарубежных специалистов. Для этого руководство Международного аэропорта "Харьков", который был построен и управляется DCH, планирует привлечь Airport Consulting Vienna (Австрия).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Проблема международного аэропорта для Днепра будет решена в ближайшее время. ВИДЕО+ФОТО

Владимир Васильченко, генеральный директор Международного аэропорта "Харьков" сообщил, что: "Экспертиза, которую DCH заказывает у Airport Consulting Vienna, касается оценки перспектив строительства и развития нового аэропорта в Днепровской области. Она будет стоить порядка 3 млн грн. Поскольку финансовые возможности мэрии Днепра ограничены, а проект сложный и сценарии его реализации требуют глубокого анализа, DCH берет эти расходы на себя. У нас была успешная практика сотрудничества с этой консалтинговой компанией, которая имеет колоссальный опыт мирового масштаба и при этом глубоко понимает украинскую специфику". Компания известна своими масштабными консультационными проектами в разных странах мира, а в Украине участвовали в проектировании и разработки стратегии развития различных аэропортов, включая харьковский.

Ранее на брифинге Борис Филатов сказал: "Глава государства внес в проект бюджета, который сегодня принимается ВР своим политическим решением строку, которая позволит уже в следующем году начинать строить новый аэропорт. Есть двоякие толкования. Я не буду подробно останавливаться, кто и зачем это сделал, как говорится поперед батьки в пекло, и объявил то, что в принципе должен был объявлять руководитель государства, а не просто ответственные товарищи. Я имею в виду, где места расположения будут нового аэропорта. Это еще не решенный вопрос, есть три варианта, они рассматриваются профильными специалистами". И подчеркнул, что: "К сожалению, у нас в стране сейчас все стали экспертами во всем, в том числе в строительстве аэропортов. Я уже начитался такого, что читать это все невозможно. Надо отдать в руки профессионалам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный аэропорт "Ужгород" заработает до конца года, - Порошенко

Международный аэропорт "Харьков" (МАХ) был построен группой DCН в рамках подготовки Харькова к проведению Евро-2012 в формате частно-государственного партнерства. Ярославский инвестировал $107 млн в создание аэровокзального комплекса и благоустройство прилегающей территории. В июне 2018 года МАХ обслужил рекордное количество пассажиров, впервые превысив отметку месячного пассажиропотока 100 тыс. человек. За 1 полугодие текущего года услугами аэропорта воспользовались 440,2 тысячи человек, что на 21% больше аналогичного периода 2017 года. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp и многие другие. Компания-оператор МАХ "Нью Системс АМ" входит в группу DCH. Согласно заявлениям Александра Ярославского, за основу для проектирования аэровокзального комплекса Днепровского аэропорта планируется взять проект Международного аэропорта "Харьков".

Компания Airport Consulting Vienna с момента своего создания в 1992 году, участвовала в более чем в 350 консультационных проектах и более чем в 80 других профильных проектах по всему миру. В ее портфолио – участие в разработке Государственной программы развития Украинских аэропортов до 2020 года, которая включала 30 украинских аэропортов – 9 стратегических: Борисполь, Жуляны, Харьков, Одесса, Львов, Днепропетровск, Донецк, Симферополь, Запорожье и 21 региональный аэропорт. А также отдельные проекты для аэропортов в Киеве – "Борисполь" и "Жуляны", Одессе, Львове, Харькове и др.