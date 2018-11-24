США помнят о миллионах невинных жертв Голодомора, - посольство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Twitter.

"В этом месяце мы вместе с украинцами отмечаем 85-ую годовщину Голодомора. Мы помним миллионы невинных жертв Голодомора и заверяем в нашей поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа определять свое направление", - отметили в посольстве.

Цього місяця ми разом з українцями відзначаємо 85-і роковини Голодомору.

Ми пам’ятаємо мільйони невинних жертв Голодомору й запевняємо у нашій підтримці державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також права українського народу визначати свій напрямок. https://t.co/rs4IS2NQBA — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 24 ноября 2018 г.

Как сообщалось, в субботу, 24 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.