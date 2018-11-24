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24.11.18 11:27

США помнят о миллионах невинных жертв Голодомора, - посольство

Соединенные Штаты Америки помнят о миллионах невинных жертв Голодомора в Украине и в дальнейшем будут поддерживать государственный суверенитет, территориальную целостность Украинского государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Twitter.

"В этом месяце мы вместе с украинцами отмечаем 85-ую годовщину Голодомора. Мы помним миллионы невинных жертв Голодомора и заверяем в нашей поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа определять свое направление", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, в субботу, 24 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.

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