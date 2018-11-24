Братия Почаевской лавры считает решение Минюста попыткой превратить святыню в музей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении братии к верующим, размещенном на сайте Почаевской лавры.

"Комиссия Министерства юстиции Украины в ответ на жалобу Министерства культуры Украины аннулировала регистрацию договора на право пользования Успенским собором, Троицким собором, монастырскими кельями, колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами. Стоит отметить, что с 2000 года это уже третья попытка превратить святыню в музей", - говорится в обращении.

В лавре также считают, что аналогичной цели стремятся достичь и органы прокуратуры, которые за короткий промежуток времени открыли "несколько необоснованных уголовных дел".

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"В контексте лишения права пользования речь идет о месте проживания 200 монахов и 50 послушников – людей, которые отказались от мира и всю свою жизнь посвятили служению Богу. Вынуждены констатировать, что в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие - уничтожение монашества на территории Западной Украины", - подчеркивается в обращении братии.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 ноября комиссия Минюста Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.