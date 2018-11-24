Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
24.11.18 13:49

СБУ задержала "председателя сельсовета" с оккупированной территории Донетчины

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области так называемого "председателя поселкового совета" одного из населенных пунктов временно оккупированной территории Новоазовского района Донецкой области.

сбу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местная жительница с ноября 2010 года занимала должность сельского головы одного из поселков Донецкой области. Однако в 2014 году женщина присоединилась к рядам террористической организации "ДНР". Выполняя указания боевиков, злоумышленница осуществляла незаконное руководство временно оккупированной территорией в пределах соответствующего населенного пункта.

Правоохранители задержали ее на контролируемой украинскими властями территории региона, куда она приехала по своим делам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и прокуратура АР Крым задержали сепаратиста, призывавшего "взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве". ФОТО

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленницы проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По материалам СБУ суд в Харькове запретил деятельность организации "Русь триединая"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100