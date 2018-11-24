Порошенко: Латвия - не просто друг и партнер, но и адвокат Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко подчеркнул, что Латвия является не просто другом, не просто партнером, а адвокатом нашей страны в ее евроинтеграционных стремлениях.

"Я рад, что украинско-латвийское партнерство продолжает укрепляться и мы установили практику наших обменов, координации наших действий в международных организациях", - отметил Президент Украины, добавив, что в диалоге с латвийскими партнерами мы имеем полное взаимопонимание и общие подходы практически по всем вопросам.

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Президент также отметил помощь Латвии в реформировании сектора безопасности Украины и его приближении к стандартам НАТО. "На сегодняшний день мы имеем уникальное позитивное сотрудничество - инструкторы наших латвийских партнеров совместно с украинцами изучают опыт противодействия Украины гибридной войне, российской агрессии. Мы изучаем тот положительный опыт, который имеет Латвия в построении своих вооруженных сил", - рассказал он.

Президент Вейонис в свою очередь сказал: "Я рад отметить, что наши страны имеют прекрасные двусторонние отношения. Мы ведем очень конструктивный политический диалог, сотрудничаем во многих сферах".

"Латвия поддерживает и будет поддерживать украинский путь в Европейский Союз и НАТО. Мы ждем вас", - сказал Вейонис.

"Я думаю, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и безвизовый режим - это очень мощные инструменты продвижения и углубления не только наших двусторонних отношений, а также отношений с другими друзьями Украина в Европе", - отметил Президент Латвии.

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