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24.11.18 14:25

Госпогранслужба направила дополнительные силы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет

На Закарпатье и Черновицкую область направлены дополнительные резервы Госпогранслужбы Украины для усиления охраны границы с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы. 

"В последнее время обострилась ситуация на украинско-румынском сегменте государственной границы, который стал наиболее проблемным в плане нелегального трафика табачных изделий…. Из-за активизации нарушителей и их дерзких действий решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные резервы ведомства", – сообщила пресс-служба ведомства.

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К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "Дозор", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками.

"Данные силы уплотнят государственную границу, чтобы максимально противодействовать всем противоправным действиям до локализации обстановки", - отмечается в сообщении.

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