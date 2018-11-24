Нападение на главу ВККС Козьякова: четырем задержанным сообщено о подозрении

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, следствием установлено, что 16 ноября 2018 года, находясь возле отеля на бул. Т. Шевченко, где проходил VII Судебный форум, задержанные лица, действуя по предварительному сговору, реализовали преступный план нападения на судью.

"Дождавшись, когда председатель ВККС Украины выйдет из помещения гостиницы, один из нападавших брызнул "зеленкой" в лицо судьи, другой - на его одежду. Еще двое сообщников находились рядом и были готовы предоставить физическую поддержку исполнителям в случае сопротивления потерпевшего или возможного задержания правоохранителями на месте совершения уголовного преступления. При этом, как установлено следствием, один из нападавших в этот момент получал по мобильному телефону координационные указания от неустановленного следствием лица", - сообщили в прокуратуре.

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"Четырем участникам нападения объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 УК Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В Шевченковский райсуд г. Киева направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения. Местная прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

В прокуратуре отметили, что принимаются меры для установления заказчиков этого преступления.

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