Украина в память о жертвах Голодомора окажет гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Давайте поддержим тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Потому что это нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом", - сказал глава государства во время выступления на Международном форуме" Украина помнит - мир признает "к 85-й годовщине Голодомора.

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"И в знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий указ президента Украины уже подписан ", - сообщил Порошенко.

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