С начала суток враг совершил четыре обстрела, потерь не допущено, - пресс-центр ООС

"В районе Новолуганского и Лебединского захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского, противник применил минометы калибра 82 мм. Также оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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Отмечается, что обороняющиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. "Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.

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