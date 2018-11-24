Гражданин Армении пытался въехать в оккупированный Крым по поддельному спецразрешению, - ГПСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, накануне на контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" прибыл гражданин Армении, который направлялся из Херсона на территорию оккупированного Крыма. Во время проверки документов сотрудники ГПСУ установили, что специальное разрешение для выезда на временно оккупированную территорию у иностранца поддельное.
Проверив документ с помощью прибора для углубленной проверки выяснилось, что в нем содержатся ошибки, не соответствует серия и номер паспорта иностранца, отсутствует штрих-код выдачи бланка уполномоченным органом, а также необходимая печать.
Об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 358 УК пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали гражданина Армении в руки правоохранителей.