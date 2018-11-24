Подозреваемых в нападении на главу ВККСУ Козьякова отправили под домашний арест, - Максимец

Об этом в комментарии Громадському радіо сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет Цензор.НЕТ.

"Трем подозреваемым избран домашний арест в ночное время и четвертому - круглосуточный. В обоих случаях сроком на 60 дней", - сообщила Максимец.

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Напомним, следствием установлено, что 16 ноября 2018 года, находясь возле отеля на бульваре Шевченко, где проходил VII Судебный форум, задержанные лица, действуя по предварительному сговору, реализовали преступный план нападения на судью.

"Дождавшись, когда председатель ВККС Украины выйдет из помещения гостиницы, один из нападавших брызнул "зеленкой" в лицо судьи, другой - на его одежду. Еще двое сообщников находились рядом и были готовы предоставить физическую поддержку исполнителям в случае сопротивления потерпевшего или возможного задержания правоохранителями на месте совершения уголовного преступления. При этом, как установлено следствием, один из нападавших в этот момент получал по мобильному телефону координационные указания от неустановленного следствием лица", - сообщили в прокуратуре.